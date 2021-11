Le meuble belge touché lui aussi par la pénurie mondiale des matières premières et des matériaux

Ce n’est plus un secret pour personne : le monde entier est confronté à une pénurie, une hausse des prix et un retard de livraison des matières premières et des matériaux. Le premier secteur à en souffrir est celui de la construction, qui manque de bois, d’acier, d’isolants… Mais il est loin d’être le seul, témoins la pénurie et les retards constatés dans la livraison de semi-conducteurs et de puces électroniques qui touchent fortement l’industrie automobile.

Un autre secteur est affecté auquel on pense moins : celui de l’ameublement. En Belgique, il pèse 2 milliards d’euros et concerne plus de 700 entreprises et quelque 10.000 travailleurs.