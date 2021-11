Plus de 72.000 emplois vacants en Flandre, un nouveau record

Sur les douze derniers mois, l'office de l'emploi VDAB a reçu 338.000 offres d'emploi, soit 40% de plus sur base annuelle.

Sur les quelque 72.000 offres non pourvues: plus de 18.300 le sont dans la province d'Anvers, 14.700 en Flandre orientale et 14.400 en Flandre occidentale.