Des "cafés transmission" pour les agriculteurs en fin de carrière et les jeunes fermiers

Chaque semaine, 43 fermes wallonnes disparaissent en moyenne, tandis que les exploitations qui survivent ont tendance à devenir particulièrement gourmandes en terrain (57 hectares en moyenne), selon les chiffres du RwDR. Transmettre une ferme relève toutefois bien souvent du parcours du combattant, car il n'existe pas de réel dispositif accompagnant les candidats cédants lors de la transmission, déplore le réseau. Résultat: en 25 ans, la Wallonie a perdu la moitié de ses agriculteurs et agricultrices et de ses fermes.

Pour répondre aux défis que représente ce taux de renouvellement très faible, une concentration accrue des exploitations, un modèle agricole qui tend à s'intensifier et une pyramide des âges vieillissante, le Réseau wallon de développement rural organisera en janvier et février des "cafés transmission" entre agriculteurs et agricultrices sur le point de raccrocher les gants et jeunes professionnels en quête d'une ferme. Ces rencontres, organisées à Liège, Marche-en-Famenne, dans le Hainaut et le Brabant wallon, permettront aux cédants d'exploitation et repreneurs potentiels de prendre contact, puis de préparer la reprise (analyse des comptes, estimation du patrimoine, état de la ferme, etc.).