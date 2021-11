Marie NDiaye, l’écrivaine des énigmes non résolues et des identités trompeuses

Marie NDiaye, née à Pithiviers, est parfois associée, de par son nom de famille, à l’Afrique et à sa littérature, qui vient de remporter le prestigieux prix Goncourt grâce à Mohamed Mbougar Sarr – elle aussi l’a gagné, en 2009 – et qui, début octobre, a même été saluée par le prix Nobel attribué à Abdulrazak Gurnah. Rien à voir, répond-elle. « Je ne suis allée que deux fois en Afrique », explique-t-elle depuis l’appartement dans lequel elle vient d’emménager au nord-est de Paris. « Si j’avais pris le nom de ma mère, Rousseau, et que je m’étais appelée Marie Rousseau, je suis sûre que la lecture aurait été différente. On m’associerait moins à l’Afrique. Mon nom de famille est une indication un peu trompeuse. »