Bourse de Bruxelles - Ageas et Aperam maintiennent le BEL 20 dans le rouge

Il repartait ensuite de 0,2 pc à la baisse à 4.381 points avec un partage équitable de ses éléments entre hausses et baisses. Alors que Colruyt (43,98) rebondissait de 3,4 pc de conserve avec Ahold Delhaize (29,63) qui gagnait 3,8 pc suite à des résultats supérieurs aux attentes, notre indice de référence subissait la pression de Aperam (49,31) qui reperdait 2,9 pc an compagnie de Ageas (41,07) qui reculait de 3,1 pc malgré ses résultats supérieurs aux attentes. KBC (84,88) cédait 0,2 pc tandis que AB InBev (52,46) remontait de 1,2 pc. Solvay (104,10) et UCB (105,60) valaient 0,3 et 0,7 pc de plus que mardi, arGEN-X (273,30) et Galapagos (48,67) cédant par contre 1,9 et 0,3 pc. Proximus (16,90) et Telenet (32,04) gagnaient 1,2 et 0,9 pc, Bpost (7,58) cédant par ailleurs 1,5 pc après avoir bondi de 3,3 pc suite à des résultats supérieurs aux prévisions. Melexis (106,00) et Ackermans (155,50) reperdaient 0,9 et 0,5 pc, Sofina (398,00) et Umicore (50,10) remontant de 0,5 pc.

Hors BEL 20, Balta (2,50) reperdait 3,8 pc, Bekaert (38,67), Deceuninck (3,69) et Tessenderlo (31,60) reculant de 1,6 pc, Econocom (3,69) et Kinepolis (56,65) de 1,3 et 1,5 pc. Nyxoah (20,15) et Hyloris (15,45) valaient 3,6 et 3,1 pc de moins que la veille tandis que Bone Therapeutics (1,01), Biocartis (3,99) et Celyad (3,68) perdaient plus de 2 pc ; MDxHealth (1,03) et Oxurion (2,27) rebondissant par contre de 3,2 pc chacune.