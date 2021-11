Emirates airline: perte de 1,6 milliards USD au premier semestre due à la pandémie

"Dans l'ensemble du groupe, nous avons vu les opérations et la demande reprendre à mesure que les pays ont commencé à assouplir les restrictions de voyage", a déclaré le président-directeur général de la compagnie, cheikh Ahmed ben Saïd Al-Maktoum.

"Cette dynamique s'est accélérée au cours de l'été et continue de croître régulièrement pendant la saison hivernale et au-delà. Même s'il reste du chemin à parcourir avant que nos opérations ne reviennent à leur niveau d'avant la pandémie et de retrouver la rentabilité, nous sommes bien engagés sur la voie de la reprise", a-t-il ajouté.

En juin, Emirates avait annoncé sa première perte annuelle en plus de trois décennies, après que la pandémie de coronavirus a durement affecté le secteur aérien. Le transporteur avait alors indiqué avoir reçu une aide de 3,1 milliards de dollars de son propriétaire, le gouvernement de Dubaï, pour l'aider à survivre à la crise.

Comme d'autres grandes compagnies aériennes, Emirates a commencé à annoncer d'importantes suppressions d'emplois lorsque sa flotte d'A380 et de Boeing 777 a été immobilisée l'année dernière.

Mercredi, la compagnie a déclaré que l'effectif global du groupe avait de nouveau diminué de 2% pour descendre à 73.571 salariés, mais qu'une campagne de recrutement était en cours, avec pour priorité les employés licenciés ou mis au chômage technique.

A la fin du mois de septembre, Emirates proposait des liaisons vers 139 aéroports (passagers et fret), en utilisant toute sa flotte de Boeing 777 et 37 Airbus A380. Elle a lancé en juillet des services vers Miami (sud-est des Etats-Unis), une nouvelle destination.