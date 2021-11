«Enjeux»: Ils étouffent la terre et l’information

La guerre livrée à l’information environnementale est sans merci. Certains journalistes et défenseurs de la nature ont déjà payé de leur vie.

Alors que les diplomates paradent à Glasgow, le coquelicot à la boutonnière, un peu partout dans le monde, des militants environnementaux continuent d’être harcelés, arrêtés, assassinés, en toute impunité. L’année dernière, selon l’association Global Witness, 227 d’entre eux au moins ont été tués. Pratiquement dix fois plus que le nombre de journalistes qui, la même année, ont été victimes d’assassinats ciblés. Parmi les pays les plus dangereux : la Colombie, le Mexique et les Philippines.

C’est une vieille histoire. Le meurtre de Chico Mendes, le défenseur brésilien de la forêt amazonienne, date de 1988. L’exécution par la dictature militaire nigériane de Ken Saro-Wiwa, militant hostile à la prédation pétrolière en terre ogoni, remonte à 1995. Depuis lors, le bilan n’a fait que s’alourdir, baromètre d’un monde qui se « modernise » en même temps qu’il s’enlise.