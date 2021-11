France: l’Arc de Triomphe emballé a attiré six millions de personnes (photos)

L’Office de tourisme de Paris a communiqué le nombre de visiteurs que l’Arc de Triomphe a attiré. Six millions de curieux sont venus admirer le monument soigneusement empaqueté. Et sur ces six millions, on compte 1,1 million de touristes étrangers.

L’œuvre est éphémère, c’est pourquoi énormément de monde s’est déplacé pour en profiter. Et on compte en particulier des Allemands parmi les touristes.