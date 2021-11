Données personnelles: Google réussit à écarter une plainte massive au Royaume-Uni (2)

La Cour suprême britannique a donné raison mercredi au géant américain de l'internet et restauré une décision de première instance en estimant notamment que la plainte, menée par l'ex-dirigeant d'une influente association de consommateurs britannique, n'avait pas fait la preuve des dommages pour les plaignants.

L'association "Google You Owe Us" (Google, tu nous dois quelque chose), menée par Richard Lloyd, ancien dirigeant de l'association de consommateurs Which?, tentait d'obtenir jusqu'à trois milliards de livres d'indemnisations pour plus de quatre millions d'utilisateurs en Angleterre et au Pays de Galles.