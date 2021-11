Eleven Sports s’attaque au padel

Dès vendredi, les équipes masculine et féminine belges de padel s’envoleront pour le Qatar afin de disputer les championnats du monde par pays. Le tirage au sort aura lieu dimanche à 13h30 (heure belge) et la compétition débutera lundi (jusqu’au samedi 20 novembre). Eleven Sports, qui ne pouvait rester sourde au développement de ce sport en Belgique où le nombre de terrains a doublé en un an, a fait l’acquisition des droits de retransmission. « Nous nous devons de rester alerte et d’observer l’évolution du sport dans notre pays », explique Guillaume Colard, le CEO de la chaîne sportive, dans un communiqué. « Ce sport offre beaucoup de spectacle et d’action aux spectateurs. Nous sommes donc ravis de pouvoir offrir ce sport en plein boom aux téléspectateurs. »

À lire aussi Le padel va-t-il tuer le tennis ?

Objectif top 8

Les seize nations participantes seront réparties dans quatre groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chaque groupe joueront une phase finale pour les places 1 à 8. Les autres équipes joueront des matches de classement pour les places 9 à 16. La sélection belge comprend Nick Braet, Dominique Coene, Bram Coene, François Gardier, Laurent Montoisy, Jérôme Peeters, Clément Geens et Jeremy Gala pour les messieurs et Elyne Boeykens, Dorien Cuypers, Astrid Dierckx, Evelyne Dom, Marie Maligo, An-Sophie Mestach, Babette Wyckaert et Helena Wyckaert chez les dames.