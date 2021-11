Coronavirus: des hôpitaux épuisés en Bulgarie, où le gouvernement cache la crise sanitaire

Nous avons reçu l’ordre de ne pas parler aux journalistes, nous ne pouvons rien dire… » La médecin en blouse bleue est sur le point de se dérober, à l’instar du gouvernement bulgare qui cache la plus grave crise sanitaire que la Bulgarie ait connue depuis l’arrivée du covid. Puis, peut-être saisie d’un sursaut de conscience, la jeune femme laisse éclater son angoisse intérieure, tout en prenant soin de baisser le ton. « Ici, à Pirogov, les patients atteints du covid occupent trois étages. Ils sont chaque jour plus nombreux à arriver, et nous n’avons pas suffisamment de personnel spécialisé capable de les traiter. Nous avons dû réaménager trois salles de soins intensifs pour intuber et ventiler les patients. Il n’y a presque plus de lits disponibles. Dans l’un des services, j’ai recensé 50 patients. Nous en avons plus de 150 en tout, mais personne ne donne d’informations précises à ce sujet. »