Une grève risque de dégarnir les commerces alimentaires

Un mouvement social pourrait toucher les points de vente d’alimentation, supermarchés inclus, en cas d’échec des négociations entre syndicats et patrons des travailleurs qui font le pont entre magasins et fournisseurs. Le verdict est attendu ce mercredi…

Les commerces alimentaires, supermarchés compris, pourraient connaître des pénuries de marchandises dans les prochains jours. C’est en tout cas un risque clair en cas d’échec des négociations entre front commun syndical (FGTB Horval, CSC Alimentation, CGSLB) et patrons (Comeos et UCM), lors d’une « réunion de la dernière chance » qui se tient ce mercredi après-midi. Le secteur concerné, qui est prêt à partir en grève d’un moment à l’autre, est celui de la commission paritaire 119. Celle-ci comprend les 40.000 travailleurs de l’ombre de 7.000 entreprises du secteur alimentaire, à savoir le personnel des dépôts de grandes enseignes mais aussi d’ateliers de commerces plus modestes, ainsi que les salariés actifs dans les criées. Pour faire simple, il s’agit des travailleurs qui assurent le lien entre les fournisseurs et les magasins. Et ces salariés sont fâchés.

« Durant les confinements, ils ont été reconnus – par le monde politique et par le patronat notamment – comme des travailleurs indispensables. Mais depuis le retour à une certaine normalité, ils ont repris leur place, celle de personnes qui n’existent pas », décrit Tangui Cornu, coprésident de la FGTB Horval (horeca et alimentation). « Ils ne sont plus entendus, à commencer par leurs propres employeurs ». Selon le représentant syndical, la base se sent non seulement incomprise mais aussi à bout physiquement, après des mois de labeur à grande cadence dans un secteur déjà exposé à une pénibilité grandissante avant la pandémie. Sur le terrain régnerait aussi un vif sentiment d’injustice, celui de ne pas être récompensé pour ses efforts durant la crise du covid, comme cela a été le cas pour le personnel des magasins.