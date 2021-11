L’idée déjantée de cet international anglais: il veut vendre ses dents de sagesse (vidéo)

Et pour cause, dans une vidéo postée dans un premier temps sur Tik Tok, le joueur de 22 ans a annoncé avoir subi une opération visant à retirer ses dents de sagesse. Mais ce n’est pas tout. Ainsi, le joueur de Chelsea, visiblement pas encore totalement réveillé, a lancé quelques phrases étonnantes. Il dit notamment vouloir vendre ses dents de sagesse !

L’Angleterre devra faire sans Marcus Rashford, Luke Shaw, Mason Mount et James Ward-Prowse pour les deux derniers matches de qualifications pour le Mondial 2022 contre l’Albanie (12 novembre) et à Saint-Marin (15 novembre). En parlant de Mason Mount, il fait beaucoup parler de lui pour l’instant sur les réseaux sociaux.

« Je suis toujours aussi beau. Si on me frappe, je ne sentirai rien. On devrait vendre mes dents pour la charité. Les gens payeraient beaucoup pour les avoir », peut-on l’entendre affirmer dans la voiture sur le chemin du retour.