Nouvelle action des aide-ménagères le 18 novembre

Federgon reconnait qu'il "est désormais bien connu que le secteur des titres-services est sous-financé". "Ce qui fait que les attentes souvent justifiées de nos aide-ménagères sont de plus en plus en décalage, et même aujourd'hui ne sont plus compatibles, avec la capacité des employeurs à y répondre". "Nous tenons à rappeler que le politique a les cartes en main pour améliorer durablement le financement de ce secteur à haute valeur ajoutée sociale", souligne encore Ann Cattelain, CEO de Federgon. Un argument également pointé par la FGTB, qui estime que la loi de 1996 "bloque totalement l'augmentation" des salaires.