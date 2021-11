Coronavirus: une troisième dose de vaccin pour tous, ce que l’on sait

Sympa le cadeau d’anniversaire. Au lieu de souffler sa première bougie tranquillement, la task force interfédérale consacrée à la vaccination contre le coronavirus aura la lourde tâche d’expliquer quand et comment elle va fournir une dose de rappel à tous les Belges. La requête vient des ministres de la Santé réunis en CIM mercredi matin. Même si tout le monde n’était pas tout à fait sur la même longueur d’onde, une décision de principe d’octroyer une troisième dose à tous les Belges a été prise. « Nous voulons offrir la meilleure protection contre le virus à toutes et tous », explique-t-on au fédéral, chez Frank Vandenbroucke (Vooruit) qui en profite pour rappeler l’importance des gestes barrières et du respect des mesures actuelles.