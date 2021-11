Ces avocats de rue qui rendent leur dignité aux sans-abri, en Italie

Tous les « associés » du plus grand cabinet d’avocats du pays travaillent bénévolement. Ils aident les personnes qui ont sombré dans la pauvreté et n’ont d’autre choix que de dormir sur les trottoirs, dans des dortoirs ou dans leurs voitures.

Il s’agit du plus grand cabinet d’avocats d’Italie (mille « associés », spécialistes du droit civil et pénal), mais aussi du plus pauvre : zéro euro de chiffre d’affaires. Pas étonnant quand on sait que leurs clients figurent tout en bas de l’échelle sociale. Ils vivent dans le dénuement le plus total, à tel point qu’ils n’ont même pas d’adresse : ce sont des clochards, des sans-abri, des sans domicile fixe.