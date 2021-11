Dante Vanzeir s’exprime pour la première fois en tant que Diable rouge: «Curieux de découvrir le niveau des entraînements»

Sur un nuage. Dante Vanzeir doit bien avoir du mal à garder les pieds sur terre depuis quelques semaines. Grand artisan de l’incroyable parcours de l’Union Saint-Gilloise depuis quatorze journées de championnat avec ses neuf buts et cinq passes décisives, le joueur formé au Racing Genk est aux anges depuis vendredi midi et l’annonce de sa présence dans le groupe des Diables rouges. Une première pour celui qui a fait le chemin vers Tubize avec Leandro Trossard ce mercredi. « J’ai été très surpris d’être appelé par Roberto Martinez, reconnait l’attaquant de l’Union Saint-Gilloise. C’était très spécial d’entendre mon nom vendredi. C’est un rêve qui devient réalité. Cela ressemble un peu à un premier jour d’école. Tout le monde m’a bien accueilli et m’a félicité. Sur la route, Leandro Trossard m’a expliqué comment les choses fonctionnent ici. Ce sera une fantastique semaine pour moi. »