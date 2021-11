France : le pass sanitaire sera désactivé pour ceux qui n’ont pas reçu de dose de rappel

Le pass sanitaire va être désactivé pour une personne âgée de plus de 65 ans qui n’aurait pas fait de rappel de dose de vaccin après un peu plus de six mois.

En France, le pass sanitaire des plus de 65 ans va être désactivé, en l’absence d’une dose de rappel, «six mois et cinq semaines» après la précédente injection, à partir du 15 décembre, a précisé mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

«Le 15 décembre, le pass sanitaire sera désactivé pour les personnes de plus de 65 ans, qui ont réalisé leur deuxième dose il y a plus de six mois et cinq semaines et qui n’ont pas fait le rappel», a indiqué sur Franceinfo le secrétaire d’État après l’annonce faite la veille par Emmanuel Macron lors de son allocution.