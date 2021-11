The Barn Bio Market - Cop26

L’alimentation durable, c’est-à-dire respectueuse de la nature et de la main d’œuvre, gagne en popularité, à tel point que la grande distribution traditionelle tente d’adapter son offre à cette tendance de consommation. Quitte à s’en servir comme argument de vente et même comme slogan publicitaire, avec une crédibilité toute relative, faute de transparence et d’efforts suffisants. Voilà ce qu’on ne pourra certainement pas reprocher au duo d’amis qui a crée The Barn Bio Market en 2017. C’est avec le souci d’une agriculture préservant les sols et d’une alimentation durable à la portée de tous les consommateurs que Julien de Brouwer et Quentin Labrique ont fondé ces marchés, aujourd’hui au nombre de cinq à Bruxelles et un à Anvers.