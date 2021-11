Eden Hazard traverse une période compliquée avec le Real Madrid: «Il faut que j’appelle Carlo Ancelotti car ce n’est pas juste…»

Eden Hazard ne semble plus vraiment être en odeur de sainteté du côté du Real Madrid. Seulement 415 minutes disputées depuis le début de saison. Un bilan largement insuffisant pour un joueur de ce standing et une situation qui inquiète de plus en plus en Espagne. Si bien que le club madrilène songerait, selon la presse locale, à se séparer du joueur.

Interrogé ce mercredi sur la situation complexe d’Eden Hazard au Real Madrid, Dries Mertens s’est voulu résolument positif… avec une note d’humour, fidèle au personnage. « Je pense qu’il faut que j’appelle Carlo Anceloti parce que ce n’est pas juste », plaisante l’ailier qui a côtoyé l’entraîneur italien à Naples en 2018 et 2019. « Non, je rigole. Mais Eden est tellement fort, il a une mentalité incroyable que ça ira mieux. C’est juste dommage qu’il y ait un garçon, à sa place, qui joue très bien et que le Real Madrid est en train de gagner des matches. Mais il lui faut du temps. Avec le temps, tous les bons joueurs reçoivent du temps de jeu et je suis sûr qu’il va recommencer à jouer. »