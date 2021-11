Dans LéNA cette semaine: Stella McCartney, la styliste végane bien dans ses chaussures

J’ai grandi dans l’une des premières fermes biologiques d’Angleterre, mes parents m’ont initiée au véganisme. J’ai vite compris que tout était lié dans le monde. J’aime la mode depuis que je suis toute petite, et je me suis toujours refusée à l’hypocrisie. » Depuis quelque temps, la créatrice britannique de 50 ans, fille de Paul et Linda McCartney, végane obstinée et militante de la cause animale, se penche sur l’avenir de la mode. Ce n’est pas un hasard si son nouveau projet s’intitule « The Future of Fashion » et repose majoritairement sur l’utilisation de champignons, dont est issu le « cuir » alternatif des sacs exposés. « Parce que les mushrooms sont extraordinairement respectueux de l’environnement. » Stella McCartney a aussi créé les premières chaussures de football véganes. « Savez-vous de quoi sont faites les chaussures de football normales ? De kangourou ! » Elle reste pourtant l’une des rares stylistes à défendre l’environnement… « Mais les autres finiront eux aussi par se convertir. Car s’ils ne le font pas, ils seront bientôt terriblement démodés. »

