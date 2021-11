Leurs Majestés le Roi et la Reine reçoivent les nouveaux Fournisseurs Brevetés de la Cour désignés en 2020 et 2021. Ils reçoivent également les nouveaux titulaires de brevets existants. La cérémonie annuelle de remise des brevets avait été reportée en 2020 en raison des restrictions sanitaires.

Il y a deux nouveaux Fournisseurs Brevetés de la Cour cette année : les Anciens Etablissements Goosse de Sprimont, spécialisés dans la restauration et la réparation de lustres et autres luminaires, et la poissonnerie Moul’Appétit/Au Grand Bleu de Beauraing.