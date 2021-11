L’Union belge de football réagit à la réforme fiscale du sport professionnel: «C’est très disproportionné...»

La Pro League se dit aussi préoccupée par les éléments de l’avant-projet de la réforme de la loi fiscale. «L’impact de ces éléments serait désastreux pour le football professionnel belge. Les jeunes talents et les joueurs confirmés ne pourraient plus être conservés ou transférés, et il serait pratiquement impossible pour nos clubs de réaliser des performances sur la scène européenne. La Pro League poursuit les concertations constructives avec les autorités et les cabinets, avec pour objectif de préserver la compétitivité et la qualité de nos compétitions dans un cadre social et fiscal correct, tout en respectant les accords budgétaires», conclut la Pro League.

La fédération belge souligne que le succès international est important pour la santé financière et sportive des grands clubs. «C’est important pour attirer et former de nouveaux joueurs de haut niveau, pour les talents qui passent dans les équipes nationales de jeunes et les Diables Rouges, et pour les innombrables fans», ajoute Bossaert. «Il doit être possible de trouver un juste équilibre entre une fiscalité équitable et le maintien de la compétitivité de nos meilleurs clubs. En tant qu’URBSFA, nous sommes disponibles pour jouer un rôle dans la recherche de solutions et nous prêts à nous asseoir à la table des négociations avec les clubs concernés et le gouvernement.»