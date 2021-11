COP26: les plans de chaque entité n’ont pas encore le même niveau de «qualité», selon Alexander De Croo

L’opposition n’a pas pris le même ton rassurant. «Il y a de quoi être de plus en plus inquiet», a affirmé le député François De Smet (DéFI). «Vous ne pouvez pas banaliser cet échec», a dit Georges Dallemagne (cdH). «En Belgique, on a le record du nombre de ministres du Climat et ils ne parviennent pas à se mettre d’accord. On ne peut pas continuer comme ça», a souligné Raoul Hedebouw (PTB).