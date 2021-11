Eden Hazard, du Real Madrid à Newcastle? «Il adorerait jouer sous Eddie Howe»

Et si Eden Hazard revenait en Premier League, lui qui traverse une période très compliquée avec le Real Madrid ? Jack Wilshere analyse la situation du Diable rouge.

Depuis son arrivée au Real Madrid lors de l’été 2019, Eden Hazard a multiplié les pépins, pour diverses raisons. Sous Carlo Ancelotti, le Belge n’a pas non plus eu l’occasion de démontrer son talent, lui qui est plus souvent contraint de passer les rencontres sur le banc que sur la pelouse. 415 minutes, c’est le laps de temps que le Diable rouge a eu droit depuis le début de saison. Famélique, compte tenu du calibre du joueur.

En Espagne, la question d’un départ d’Eden Hazard revient souvent sur la table. Ce dont pourrait profiter le club de Newcastle, racheté il y a peu par le Fonds d’Investissement Saoudien et qui se veut très ambitieux. D’ailleurs, pour Jack Wilshere, ancien joueur d’Arsenal et de Bournemouth, cela pourrait être une belle option.