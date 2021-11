Bourse de Bruxelles - Un BEL 20 tiraillé entre hausses et baisses

A l'opposé, arGEN-X (268,40) et Galapagos (47,81) pesaient sur la tendance en abandonnant 3,63 et 2,12 pc en compagnie de Aperam (49,60) et Melexis (104,00) qui chutaient de 2,32 et 2,80 pc, Ageas (41,83) reculant de 1,34 pc malgré des résultats supérieurs aux attentes. Solvay (104,70) et UCB (106,10) avaient porté leurs gains à 0,87 et 1,14 pc, Proximus (16,90) et Telenet (32,54) terminant de même 1,29 et 2,52 pc plus haut que la veille tandis que Orange Belgium (19,78) gagnait par ailleurs 1,23 pc, Bpost (7,41) chutant de 3,83 pc malgré des résultats supérieurs aux prévisions.

Hors BEL 20, Bekaert (38,36) et Exmar (4,41) reculaient de 2,4 et 2,3 pc, Agfa-Gevaert (3,70) et Econocom (3,67) de 2,1 et 1,9 pc, Jensen (26,00) et Azelis (27,62) de 1,9 et 2,7 pc. Biocartis (3,94) abandonnait 3,9 pc tandis que des pertes de 3,3 pc étaient notées en Bone Therapeutics (1,00), Nyxoah (20,20) et Celyad (3,66), Mithra (18,72) et Acacia Pharma (1,60) cédant 2,3 et 1,8 pc.