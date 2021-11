Retour à la normale pour les clients de MediaMarkt

Victime d’une attaque informatique en Allemagne, le distributeur spécialisé en électronique et en électroménager a rétabli son click & collect et son service après-vente en Belgique.

Lundi matin tôt, les serveurs centraux du groupe MediaMarktSaturn (MMS) en Allemagne ont été victimes d’une attaque informatique visant à extorquer 43 millions d’euros au groupe spécialisé en électronique grand public et en électroménager. Ce ransomware visant l’infrastructure Active Directory et Windows Server a mis à tapis toute une série de services du distributeur côté allemand mais aussi côté belge. C’est ainsi que les 24 magasins du royaume n’étaient plus en mesure d’assurer le click & collect (retrait en points de vente des commandes passées en ligne), de même que le service après-vente. Les caisses en magasins et les commandes avec livraison à domicile, elles, n’avaient pas été affectées par cette affaire de cybercriminalité.

Bonne nouvelle pour les clients de l’enseigne, que celle-ci qualifie de « priorité absolue » : MediaMarkt est parvenu à remettre son système informatique d’aplomb, du moins pour servir la clientèle comme à l’ordinaire. « La propagation du malware est maintenant contenue et nous sommes en train de restaurer tous nos systèmes », déclare la chaîne dans un communiqué diffusé ce mercredi en début de soirée. « Cet incident a un impact minimal sur nos opérations quotidiennes. Cela signifie que toutes nos commandes en ligne sont simplement livrées à nos clients. De plus, nos magasins sont également ouverts comme d’habitude. Vous pouvez échanger, retourner et rentrer des articles en réparation. » Le service après-vente et le click & collect sont donc bel et bien rétablis.