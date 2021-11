Proximus émet sa première obligation verte pour un montant de 750 millions d'euros

Les fonds levés dans ce cadre serviront, selon Proximus, à financer des projets ayant un impact bénéfique dans les domaines de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de la mobilité verte, des bâtiments écologiques, de l'économie circulaire et de l'inclusion sociale et digitale.

"Cette transaction produira un coupon à taux fixe de 0,75 % par an. L'émission a été accueillie avec succès, avec un carnet d'ordres de plus de 4 milliards d'euros (taux de sursouscription de plus que 5 fois). Elle a séduit plus de 160 investisseurs institutionnels européens, dont une grande majorité d'investisseurs verts. Cette durée de 15 ans, dont la date d'échéance est fixée au 17 novembre 2036, permettra à Proximus d'allonger la maturité moyenne de sa dette, qui passera ainsi de 4,2 ans à plus de 8 ans", explique Proximus.