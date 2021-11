La direction européenne de C&A a annoncé mercredi dans un communiqué "envisager un plan d'organisation visant à consolider et centraliser ses fonctions d'entreprise, posant ainsi les bases de sa croissance future dans un environnement de marché en profonde mutation pour les acteurs de la mode et du prêt-à-porter".

Cette proposition vise également à créer "un modèle de fonctionnement plus simple et plus direct afin d'améliorer la prise de décision, l'efficacité organisationnelle et l'efficience, le tout dans le but de fournir un service encore meilleur aux consommateurs".