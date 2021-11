Pourquoi le 11 novembre n’est pas un jour férié en Allemagne

Alors que les Belges, les Français ou les Britanniques commémorent ce jeudi la fin de la « Grande Guerre », les Allemands fêtent la révolution, celle de la fin d’un autre monde : celui de l’empire de Guillaume Ier et de Guillaume II. Pas même un discours ou une minute de silence à l’assemblée fédérale (le Bundestag). Aucune commémoration officielle n’a été prévue pour marquer l’armistice du 11 novembre, qui n’est même pas une défaite dans l’inconscient collectif.

Le mois de novembre est également un mois chargé d’histoire pour les Allemands. Le 9 novembre est le jour le plus important de l’histoire en Allemagne et a complètement effacé le 11 novembre. C’est le jour de la double proclamation de la République en 1918 (par le social-démocrate Philipp Scheidemann et par le communiste Karl Liebknecht) mais aussi du putsch raté d’Adolf Hitler en 1923 et surtout du pogrom contre les Juifs du Troisième Reich en 1938 (la « Nuit de Cristal »). Enfin, le 9 novembre est le jour de la chute du Mur de Berlin en 1989.