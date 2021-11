Qualifications Euro U19: la Belgique lance ses qualifications par un large succès face à Azerbaïdjan

L’équipe nationale belge de football des moins de 19 ans a entamé les qualifications pour le championnat d’Europe de l’année prochaine en Slovaquie par une victoire 1-5 contre l’Azerbaïdjan, mercredi soir à Wiltz, au Grand-Duché de Luxembourg.

Les U19 de l’entraîneur Wesley Sonck étaient menés 1-0 au milieu de la première mi-temps, mais ont renversé la tendance dès avant la pause grâce à des buts de Johan Bakayoko (35e) et Tuur Rommens (36e). La victoire n’a plus fait de doute après les réalisations de l’Anderlechtois Mario Stroeykens (70e) et du Genkois Luca Oyen (73e). Damadayev a porté le score final à 1-5 à la suite d’un but contre son camp (85e).