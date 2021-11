COP26: la Chine et les Etats-Unis annoncent un accord pour «renforcer l’action climatique»

La Chine est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre et les Etats-Unis sont le deuxième. Le président américain Joe Biden, qui était venu à Glasgow au début de la conférence la semaine dernière, avait ainsi qualifié de « grande erreur » l’absence à la COP26 de son homologue chinois Xi Jinping, l’accusant d’avoir « tourné le dos » à la crise climatique

La Chine et les Etats-Unis ont conclu une « déclaration conjointe sur le renforcement de l’action climatique », a annoncé mercredi à Glasgow (Royaume-Uni) l’émissaire chinois pour le climat, Xie Zhenhua. « Les deux parties reconnaissent l’écart existant entre les efforts actuels et les objectifs de l’accord de Paris, donc nous renforcerons conjointement l’action climatique », a déclaré le responsable chinois devant la presse à la conférence sur le climat COP26 à Glasgow, en Ecosse.

Cet accord « montre que la coopération est la seule voie pour la Chine et les Etats-Unis », a souligné M. Xie, alors que les tensions entre les deux pays ont récemment semblé déborder sur le dossier de la diplomatie climatique.

Dans un Tweet, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, présent à Glasgow, a salué cet accord dans lequel il voit « un pas important dans la bonne direction ».

La Chine est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre et les Etats-Unis sont le deuxième. Le président américain Joe Biden, qui était venu à Glasgow au début de la conférence la semaine dernière, avait ainsi qualifié de « grande erreur » l’absence à la COP26 de son homologue chinois Xi Jinping, l’accusant d’avoir « tourné le dos » à la crise climatique. « En tant que deux principales puissances mondiales, la Chine et les Etats-Unis doivent assumer la responsabilité de travailler ensemble et avec les autres parties pour combattre le changement climatique », a encore déclaré l’émissaire chinois.

La conférence climat de Glasgow est considérée comme cruciale, alors que le monde se trouve selon l’ONU sur une trajectoire « catastrophique » de réchauffement à +2,7ºC par rapport à l’ère préindustrielle, bien au-delà des objectifs de l’accord de Paris qui vise un réchauffement limité « bien en deçà » de 2ºC et si possible à 1,5ºC.

AFP.

S’exprimant peu après son homologue, l’émissaire américain pour le climat John Kerry s’est félicité de cette « feuille de route » destinée à définir « la façon dont nous allons limiter le réchauffement et travailler ensemble à relever les ambitions climatiques ».

Dans le texte mis en ligne les deux pays s’engagent à œuvrer à la COP26 pour « une issue ambitieuse, équilibrée et inclusive sur l’atténuation (baisse des émissions), l’adaptation et le soutien » financier.

Ils s’engagent plus globalement à « prendre des mesures renforcées pour relever les ambitions pendant les années 2020 », en réaffirmant leur attachement aux objectifs de température de l’accord de Paris.