Les Etats-Unis et la Chine font pression sur la COP26

Après des jours d’agitation et d’annonces, le sommet mondial sur le climat à Glasgow est désormais entré dans le « dur ». Les participants à la COP26 se concentrent désormais sur les brouillons de textes qui formeront les décisions officielles. Et c’est surtout le texte « chapeau » qui attire l’attention. Un document qui, pour l’instant, ressemble davantage à une liste de courses qu’à une vraie conclusion de COP. Chacun retrouve plus ou moins ses jeunes dans le texte de la présidence britannique.