Hockey: une leçon de réalisme pour les Red Panthers

Pour leur 4e sortie en Pro League, cette saison, les Panthères retournaient au Wagner Stadium pour affronter une seconde fois les championnes olympiques néerlandaises. Gonflées à bloc après leurs 2 succès face à l’Allemagne, mi-octobre, elles avaient bien l’intention de réaliser une performance face à la première nation mondiale qui alignait une équipe rajeunie et expérimentale avec 5 nouvelles venues. Et dès le coup d’envoi, les Belges prenaient le jeu à leur compte et tentaient de développer leur jeu. Appliquées et agressives, elles obtenaient 3 p.c. durant le premier quart d’heure mais elles manquaient de précision à la finition.