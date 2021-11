Ligue des champions de basket: Ostende enchaîne avec un deuxième succès consécutif et se relance

Ostende s’est imposé mercredi soir à domicile (99-66) face aux Estoniens de Kalev/Cramo en match de la 4e journée du groupe F en Ligue des Champions de basket et se relance dans la course à la qualification pour le prochain tour.

Confortablement aux commandes, les Ostendais ont continué sur leur rythme au retour des vestiaires, avec 4 joueurs à plus de dix unités, pour finalement s’imposer sans discussion 99-66. Grâce à ce succès, Ostende remonte à la 3e place avec un bilan de 2 victoires et 2 défaites, tout comme le 2e, les Français de Strasbourg. Le groupe est toujours dominé par les Turcs de Tofas Bursa (3-1) alors que les Estoniens de Kalev/Cramo ferment la marche (1-3).

Déjà vainqueurs du match aller, après prolongation, les Ostendais ont confirmé leur succès, mais de manière bien plus large cette fois-ci. Bien emmenés par leur collectif parfaitement huilé, les joueurs de Dario Gjergja prenaient légèrement les commandes au premier quart (25-22) avant d’accélérer au deuxième acte, sous l’impulsion de Levi Randolph (24 points et 6 rebonds) pour creuser l’écart à la pause (49-34).

De son côté, Retin Obasohan et les Israéliens de l’Hapoel Jérusalem ont décroché leur première victoire dans la compétition dans le groupe B en s’imposant à domicile face aux Polonais d’Ostrow (83-76). L’international belge termine la rencontre avec 20 points (4/5 à 2 points, 2/8 à 2 points et 6/7 aux lancers), 5 rebonds, 7 passes et 1 interception en 36 minutes.