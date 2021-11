Un million de visiteurs attendus à Gand d’ici dimanche (vidéo)

Un million. Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, c’est le nombre de visiteurs qui sont attendus sur le parcours de 7,2 kilomètres du célèbre Festival de la Lumière à Gand. Ouvert depuis mercredi, celui-ci se déroule encore ces jeudi, vendredi et samedi dès 19h jusqu’à minuit et dimanche à partir de 18h. En raison de la crise sanitaire, le concept a été légèrement revu : il n’y a pas de point de départ fixe, il faut suivre un sens de marche, tout est en plein air et le port du masque est obligatoire.

« Le nouveau parcours vous emmène à travers la ville et jette un regard différent grâce aux installations lumineuses sur les quartiers de la ville, les voies navigables et le patrimoine historique – au sens propre et figuré. Le Château des Comtes, Graslei, Korenmarkt, Stadshal et Sint-Baafsplein sont des sites célèbres sur la route. Vous traverserez aussi le pont Saint-Michel pour la première fois et vous profiterez de la vue unique de la tour de Gand. De plus, la route passe par des endroits moins connus, y compris la Cour des Princes, Macharius-Heirnis et Sluizeken-Tolhuis-Ham. », précise le site de l’organisation. Il faut compter à peu près deux heures pour effectuer la promenade en entier.