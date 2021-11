FIBA Europe Cup: Mons éliminé après sa défaite face au Sporting de Lisbonne

Les Montois n’ont pas été en mesure de s’imposer à domicile face aux Portugais du Sporting de LisbonnePortugal (68-75) mercredi soir pour le compte de la 5e journée en FIBA Europe Cup de basket. Une défaite qui est également synonyme d’élimination pour les Renards qui sont derniers de leur groupe F.

Après un premier quart-temps équilibré (16-16), les Montois avaient du mal à répondre au défi physique imposé par les visiteurs qui viraient en tête à la pause (32-38). Des Portugais qui infligeaient même un 4-19, à cheval entre la fin du deuxième quart et le début du troisième, pour faire grimper l’écart à 40-58. Moment choisi par Emmanuel Nzekwesi (19 points) pour raviver la flamme (52-58 à la 32e). Mais une minute plus tard, le pivot néerlandais commettait sa cinquième faute et les Montois devaient laisser leurs adversaires filer vers la victoire 68-75.