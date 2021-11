Qualifications pour le Mondial 2022: l’Espagne sous pression, le Portugal en approche

Tout autre résultat qu’un succès espagnol à Athènes enverrait les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic au Qatar s’ils l’emportent en Géorgie.

L’enjeu est également de taille pour le Portugal, qui se rend à Dublin (20h45) pour passer devant le leader serbe, un point devant et exempt avant la dernière journée.

En cas de succès, les Portugais n’auraient besoin que d’un match nul lors de la « finale » de ce groupe A, le 14 novembre à domicile contre la Serbie, pour être sûrs de participer au Mondial-2022.

La Croatie (17 pts) n’a pas le choix non plus : elle doit l’emporter contre la modeste formation de Malte pour rester au contact de la Russie, première du groupe avec 19 points et ultra favorite face à de faibles Chypriotes (17h00).

La dernière journée verra les deux premiers de ce groupe H s’opposer en Croatie. Pour les finalistes de la dernière Coupe du monde, s’imposer jeudi permettrait de continuer à croire à la première place et donc à une qualification directe pour le Qatar, sans passer par des barrages piégeux.

Dans le groupe de l’Allemagne, déjà qualifiée, la bataille s’annonce rude pour la place de barragiste derrière la Mannschaft, qui affronte le Liechtenstein dans un match sans enjeu à Wolfsburg (20h45). Tout devrait se jouer lors de la dernière journée, alors que la Roumanie, seule deuxième pour l’instant, reçoit l’Islande jeudi, et que l’Arménie et la Macédoine du Nord, qui peuvent encore y croire, seront face à face.

Voici le programme des matches de la 9e journée des qualifications de la zone Europe pour la Coupe du monde 2022 de football disputés jeudi.

Groupe A

(18h00) Azerbaïdjan – Luxembourg

(20h45) République d’Irlande – Portugal

Groupe B

(18h00) Géorgie – Suède

(20h45) Grèce – Espagne

Groupe H

(18h00) Russie – Chypre

(20h45) Malte – Croatie

Slovaquie – Slovénie

Groupe J

(18h00) Arménie – Macédoine du Nord

(20h45) Roumanie – Islande