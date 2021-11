Volcan aux Canaries: de nouvelles coulées de lave (photos)

Plus de sept semaines après une grave éruption d’un volcan dans l’île espagnole des Canaries, La Palma, une nouvelle coulée de lave a atteint l’océan.

La lave, d’une température de 1.000 degrés, est entrée en cascades rouges et brûlantes dans la mer, via la plage de Guirres et a poursuivi sa trajectoire plus loin dans l’océan atlantique.