Bruxelles: faire la ville autrement

Des experts en urbanisme et architecture remettent en question la façon de « faire la ville » à Bruxelles. Un sujet d’actualité, face aux débats qui animent la mise en place du « PAD » (Plan d’aménagement) de la gare du midi et la résistance face à l’urbanisation des réserves foncières de la Région.

A Bruxelles, elle s’est renouvelée dans les années 70 après des décennies de « bruxellisation », postulant la reconstruction de la ville traditionnelle, et luttant pour donner plus de place aux citoyen.ne.s dans les débats. Elle s’est renouvelée encore dans les années 2000 en créant de nouveaux outils renforçant la capacité des autorités à agir sur le territoire : Bouwmeester, agence d’urbanisme, aménageurs publics.

Dans quelle ville veut-on vivre ?

Aujourd’hui, de nouveaux enjeux obligent à rebattre les cartes. La combinaison des crises sanitaire et climatique et les inégalités flagrantes de cadre de vie ont amené les urbains, plus que jamais, à questionner leur rapport à la ville. Comme dans les années 70, puis 2000, un vent nouveau souffle et accélère une transition qui était déjà en route : on a vu émerger ces dernières années quantité d’initiatives, comités, associations, toujours plus impliqué.e.s. Tous posent une question centrale légitime aujourd’hui : dans quelle ville veut-on vivre ? À lire aussi Brux-ils Brux-elles: Zoom, outil de participation citoyenne

Ce momentum appelle une réponse, mais offre aussi l’opportunité unique de construire ensemble un nouveau projet de ville, positif et tourné vers l’avenir. Postuler une nouvelle vision, une « métropole douce » comme l’évoque Finn Geipel pour le Grand Paris. Une ville qui assume son statut de métropole, une densité équilibrée, qui valorise ses mètres carrés vides au même titre que ses espaces (ou)verts. Une ville inclusive et hospitalière, qui produit du logement diversifié, qui assure une renaturation des sols, des maillages verts et écologiques, des espaces de production locale, etc. Une ville désirable dans laquelle tous les Bruxellois peuvent se reconnaître.

Une gouvernance sans cap

Or cette ville désirable semble de plus en plus nous glisser entre les doigts, comme si l’affaiblissement de la démocratie se matérialisait dans les enjeux de gouvernance urbaine.

Cachés derrière les nouveaux organes qu’ils ont créés, les politiques sont souvent absents du débat et obnubilés par le court terme. La participation citoyenne devient un alibi, et les procédures, interminables. Toute contestation rebat les cartes et il est de plus en plus difficile de mettre en œuvre des plans ou projets pourtant approuvés. Pour l’urbanisme, très ancré dans le temps long, c’est une véritable catastrophe. Cette situation rend inenvisageables des projets impopulaires mais indispensables, comme la taxation kilométrique ou la création de logements sociaux. À lire aussi Bruxelles: «Une nouvelle méthode pour le quartier européen»

Face à cette faiblesse « publique », les professionnels de la ville, architectes, urbanistes, sont bien démunis. De plus en plus confrontés à un monstre réglementaire, ils tentent de rester fixés sur le « long terme », mais manquent parfois des bons arguments, et sont souvent réticents à entrer véritablement dans l’arène, au risque d’apparaître distants, trop techniques, et déconnectés des réalités de terrain.

En parallèle, jamais les citoyens ne se sont autant mobilisés, et pourtant ils n’ont quasi aucun poids dans les décisions. Ne parvenant pas à être entendus réellement, certains tentent de sensibiliser sur des thématiques et d’élever le débat. D’autres, victimes d’une véritable dérive populiste, changent de stratégie : blocages, désinformation, NIMBY, parfois même extorsion, occultant le contexte et les enjeux plus larges.

L’impression est que chacun regarde dans sa direction et se replie sur sa logique, sur son combat. Les individualités sont là, les initiatives et les compétences aussi, mais il manque un cap, un cadre, une vision partagée, et une envie commune.

Une dérive conservatrice

La question nous semble essentielle car cette situation a des conséquences. Dans la faiblesse du débat urbain se construit une tendance conservatrice de plus en plus marquée. Bruxelles devrait rester un petit village figé au 19e siècle. La « ville pétrifiée » comme la présentait un célèbre dessinateur de BD. Une ville où plus rien ne devrait bouger, faisant fi des enjeux plus globaux. La conséquence logique est une peur viscérale de toute transformation, de toute construction, de toute forme architecturale contemporaine.

Or les villes doivent s’adapter à leur époque. La réponse aux crises que nous vivons est urgente. Sur la question de la densité par exemple, la majorité des experts s’accorde pour dire qu’il faut lutter contre l’étalement urbain, s’orienter vers un habitat plus groupé, plus dense, proche des espaces verts, des équipements et des pôles de transport. Comment trouver le bon équilibre dans le contexte actuel ?

Réanimer le débat sur la ville

Si le débat est mal posé aux acteurs, tout le monde perd son temps et on ne répond pas aux urgences du moment. Alors que faire ?

Il nous semble indispensable de faire la ville autrement, en postulant une nouvelle organisation du triangle « politique-experts-citoyens », capable de reconstruire une dimension collective, et définir un nouveau projet de ville. Des pouvoirs publics mieux conscients de leur place et de leur rôle. Des experts plus présents sur le terrain, qui écoutent et prennent part au débat. Des citoyens engagés, critiques, avec un poids réel. À lire aussi Bruxelles: plus vert, moins dense, le PAD Josaphat 1bis approuvé par le gouvernement

Cette réflexion devrait trouver sa place dans un lieu qui puisse réunir sur la durée ces trois familles d’acteurs. Nous lançons une piste : profiter de son futur déménagement pour transformer le CIVA (centre international pour la ville et l’architecture) en un lieu d’actions, d’expérimentations, de réflexions, de rencontres, de fêtes, qui sort dans les quartiers, où la diversité des Bruxellois peut trouver sa place, où les questions urbaines clefs peuvent être objectivées, discutées, pour faire évoluer les pratiques. Un lieu d’éducation permanente, où on apprend ensemble à « faire la ville autrement ». Les sources d’inspiration ne manquent pas : « Arc en rêve » à Bordeaux, « Stadsform » à Anvers, Pavillon de l’arsenal à Paris…