Première sélection pour Wout Faes et Dante Vanzeir: voici comment ils ont été accueillis par les Diables rouges (vidéo)

Dans la liste dévoilée vendredi à Tubize par le sélectionneur national, deux nouveaux faisaient leur apparition : Wout Faes (Reims) et Dante Vanzeir (Union Saint-Gilloise).

Roberto Martinez avait fait appel à une sélection de 29 joueurs pour les deux derniers matches de qualifications pour le Mondial 2022 prévus le 13 novembre contre l’Estonie et le 16 novembre au pays de Galles, avant de connaître plusieurs défections de la part de joueurs appelés.

Les Diables rouges disputeront leurs deux derniers matches de qualification pour le Mondial 2022 le 13 novembre contre l’Estonie à Bruxelles et le 16 novembre au pays de Galles à Cardiff. En cas de victoire contre l’Estonie, 105e nation mondiale, la Belgique sera qualifiée pour le Qatar.

La Belgique occupe la tête du groupe E avec 16 points, soit cinq de plus que le pays de Galles et la Tchéquie, qui a joué un match de plus.