«Vous avez de ces mots»: {T’inquiète}, je pense ça va bien se passer

Cette chronique accorde une large part, en matière de grammaire, à des sujets qui font débat du point de vue de la correction de la langue. Il est beaucoup plus rare que des billets soient consacrés à des évolutions linguistiques qui se passent en catimini, sous les radars des militants du « bon usage ». Les professionnels du langage les repèrent et en proposent de savantes analyses, mais ce savoir reste peu vulgarisé, car il ne répond guère aux interrogations prioritaires des usagers. Pourtant, ces recherches pointues permettent de mieux comprendre les changements linguistiques en cours et d’appréhender ce que pourrait devenir le français dans les prochaines décennies.