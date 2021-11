Suite à un préaccord social, le commerce alimentaire ne sera finalement pas perturbé

Syndicats et patrons sont parvenus à s’entendre sur une revalorisation du pouvoir d’achat et sur des pistes pour améliorer les conditions de travail des salariés des dépôts dans le secteur de l’alimentation. Le spectre des rayons vides en magasins s’éloigne.

Fumée blanche ! Mercredi vers minuit, front commun syndical (FGTB, CSC, CGSLB) et banc patronal (Comeos et UCM) sont parvenus à un préaccord à l’issue de leurs négociations concernant les travailleurs de la commission paritaire 119. Ces salariés, qui assurent le trait d’union entre la production et la distribution alimentaire, étaient prêts à partir en grève en cas d’échec des discussions qui avaient démarré mercredi en début d’après-midi. Ces actions, dans les dépôts notamment, auraient conduit à des soucis d’approvisionnement des magasins d’alimentation, dont les supermarchés. Mais les syndicats ont décidé de lever leur préavis de grève, le temps de soumettre le préaccord aux délégués sur le terrain. Ce sera pour mercredi prochain. Si la base donne son feu vert, le préavis s’éteindra. Et selon Tangui Cornu, coprésident de la FGTB Horval (horeca et alimentation), « avec ce qu’il y a sur la table, nous pensons que cela pourra être accepté par les délégués ».