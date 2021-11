Explosion au port de Beyrouth: Tarek Bitar, un juge menacé au cœur d’une affaire d’Etat

Veste noire, cravate grise et chemise blanche, Tarek Bitar fixe l’objectif et esquisse un demi-sourire. Derrière lui, la montagne libanaise est presque blanche, surexposée. Cette photo publiée et republiée à l’infini par les médias est l’une des seules du juge Bitar. Car l’homme qui pilote l’une des plus importantes enquêtes de l’histoire du Liban est loin d’être une superstar des tribunaux. C’est un magistrat discret, « opiniâtre » disent ses proches.