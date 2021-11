Umicore pèse sur le BEL 20 après les annonces d'un concurrent

Umicore (46,51) était largement en tête avec une décote de 6,6 pc faisant suite à l'annonce du retrait des matériaux pour batterie d'un concurrent déclarant le secteur pas assez rentable. Galapagos (46,32) suivait avec une chute de 3,1 pc, UCB (105,40) et arGEN-X (267,80) cédant 0,6 et 0,2 pc tandis que Solvay (105,65) progressait de 0,9 pc. Ageas (42,10) remontait de 0,6 pc alors que KBC (85,68) reculait de 0,1 pc, AB InBev (52,33) et Colruyt (43,25) reperdant 0,3 et 0,5 pc. Proximus (16,90) revenait peu après à son point de départ, Telenet (32,30) cédant 0,7 pc tandis que Orange Belgium (19,58) et Bpost (7,28) étaient négatives de 1 et 1,6 pc. Elia (101,10) était négative de 0,8 pc et les immobilières de près de 0,4 pc comme GBL (103,10) et Sofina (393,80). Aperam (51,30) se distinguait quant à elle en portant son rebond à 3,4 pc.

Engie (13,12) et Jensen (26,60) progressaient de 2 et 2,3 pc alors que Exmar (4,34) et Ahold Delhaize (28,96) abandonnaient 1,8 et 2,3 pc, Balta (2,51) chutant de 3,4 pc. Oxurion (2,15) et Nyxoah (19,80) valaient enfin 2 pc de moins que la veille, Fagron (14,92) et MDxHealth (1,03) s'appréciant par contre de 1,1 et 1,5 pc.