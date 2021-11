Le covid devrait devenir une infection saisonnière… mais quand?

Deux ans tout juste après son apparition à Wuhan, en Chine centrale, les experts ne sont toujours pas unanimes sur l’origine du SARS-CoV-2, le coronavirus qui a déclenché la pandémie de covid. Si la question ne manque pas d’intérêt en termes scientifiques, voire géopolitiques, celle que se posent la plupart d’entre nous est plutôt tournée vers l’avenir : comment ce virus va-t-il évoluer dans le temps ? Le covid ne sera-t-il plus un jour qu’un mauvais souvenir ou faudra-t-il se résoudre à devoir « vivre avec », au rythme des pics et des rémissions ?

Vingt-quatre mois de douche écossaise ont rendu la communauté scientifique circonspecte, mais l’épistémologie et l’histoire des maladies contagieuses peuvent être éclairantes. Car si la pandémie actuelle est un événement exceptionnel, il n’est pas entièrement nouveau non plus.