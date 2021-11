Record d’audience en Jupiler Pro League: 844.000 téléspectateurs le week-end dernier

Pierre François, CEO Pro League : « La Pro League montre semaine après semaine l’enthousiasme des supporters pour nos compétitions nationales. Dans la situation politique actuelle, c’est un élément important ! Tant le match du dimanche après-midi entre le Club et le Standard de Liège que celui du dimanche soir entre le Royal Antwerp FC et le RSC Anderlecht ont battu des records d’audience avec des tribunes bien remplies. La deuxième année de coopération entre la Pro League et Eleven Sports montre une tendance durable à la hausse des chiffres. À chaque fois, notre partenariat établit une nouvelle norme pour les parts de marché du sport et du football à la télévision. »

Guillaume Collard, directeur général d’Eleven Sports Belgique et Luxembourg et Chief Rights Acquisition and Distribution Officer d’Eleven Sports Group : « Il est remarquable de constater que, maintenant que les supporters peuvent à nouveau se rendre au stade, le nombre de téléspectateurs continue d’augmenter. Cela indique que l’intérêt de l’amateur de football belge pour le football belge n’a pas diminué mais est, au contraire, en hausse. Dans une période où les clubs sont soumis à une forte pression, c’est un signe très positif. Mais c’est aussi un signe que notre projet continue à prendre de l’ampleur, et que de plus en plus de fans sont charmés par notre projet de « Home of Belgian Football ». Sur les chaînes Eleven Pro League, l’amateur de football retrouve tout le top du football belge avec la Jupiler Pro League, la Scooore Super League, la D1B et le Futsal, et ce avec une programmation dynamique. Nous allons continuer à innover et enrichir l’expérience du spectateur. »