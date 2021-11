Des images impressionnantes: un sous-marin allemand coulé a été identifié au large de la Belgique

Le navire a été construit à Hambourg en 1915 et a servi pendant environ un an et demi. Il était stationné à Zeebrugge et a coulé quelque 21 bateaux dans la Manche.

Le sous-marin a finalement été bombardé par un hydravion britannique en 1917. C’est le seul sous-marin allemand à avoir été coulé par un avion. L’épave se trouve à une profondeur de 41 mètres et a été gravement endommagée par la bombe. Les membres d’équipage y seraient toujours.

Cette découverte faisant aujourd’hui partie du patrimoine culturel, « j’ai envoyé le rapport scientifique au ministre de la mer du Nord et il décidera ensuite si des mesures de protection supplémentaires doivent être prises pour l’épave », a déclaré M. Decaluwé.