Armistice: les images des commémorations

Le 11 novembre est un jour férié pour tout le monde, nous commémorons l’armistice de 1918. Le roi Philippe a assisté à la cérémonie militaire en hommage au Soldat inconnu, aux morts des deux guerres mondiales et aux militaires tombés lors des missions pour la paix depuis 1945, qui s’est déroulée à la Colonne du Congrès à Bruxelles à partir de 11 heures. Comme chaque année, il y a déposé une gerbe de fleurs. Cette cérémonie a eu lieu en présence des présidents de la Chambre et du Sénat, des représentants du gouvernement et des Corps constitués.

Il y a 103 ans, le 11 novembre 1918 marquait la fin de la Première Guerre mondiale. Depuis lors, la Défense commémore les énormes efforts accomplis par des dizaines de milliers de soldats pour notre liberté.