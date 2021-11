Climat: les parlementaires appellent les gouvernements à s’entendre

Des députés et sénateurs des partis de la majorité déplorent l’absence d’accord entre les gouvernements du fédéral et des Régions sur la répartition intrabelge de l’objectif climatique. Ils demandent que l’on remette l’ouvrage sur le métier.

Présents pour certains au sommet mondial sur le climat à Glasgow, des parlementaires de toutes les assemblées du pays – à l’exception du CDH, du PTB et du Vlaams Belang – ont lancé un appel aux gouvernements régionaux et fédéral « à améliorer la gouvernance climatique du pays » et leur ont demandé d’« obtenir, au plus vite, un accord sur le “burden-sharing”, c’est-à-dire sur la répartition intrabelge des efforts ».

« Malgré la complexité institutionnelle, notre pays dispose d’une expertise et d’un savoir-faire remarquables qui lui permettent de coordonner efficacement le travail de négociation », écrivent les députés et sénateurs. Regrettant que leur exhortation à conclure un accord intrabelge « de préférence avant le début de la COP26 » consignée dans une résolution adoptée par tous les parlements du pays, n’ait pas été entendue.